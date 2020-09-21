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Какие выплаты исчезнут в октябре 

Павел Тиунов 1 час назад
Какие выплаты исчезнут в октябре
Фото: РИА Новости
Журналисты Life.ru перечислили ряд социальных выплат, которые еще можно получить в сентябре, но в следующем месяце они окажутся уже недоступными. Речь идет о пособиях, введенных из-за пандемии коронавируса.
В первую очередь речь идет о выплате (5 тысяч рублей) на ребенка в возрасте до трех лет, которая начисляется за три месяца (с апреля по июнь). Во-вторую о единовременной выплате за детей в возрасте от трех до шестнадцати лет (10 тысяч рублей). Чтобы получить пособие, родителям необходимо подать заявление через портал «Госуслуги».
Если не удастся оформить заявление на выплаты до наступления октября, то шанс получить деньги позже остается, заявила генеральный директор юридической компании "Юрист" Асия Мухамедшина. Нужно только указать уважительную причину, почему это не удалось сделать в установленный срок, и приложить доказательства.
После 30 сентября истекает действие «кредитных каникул» — банковских льгот для людей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Кроме того, до октября необходимо оформить карту «Мир», на которую будут поступать все положенные социальные выплаты, отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова. На другие карты, по ее словам, со следующего месяца пособия переводиться не будут. Если «Мир» заводить не хочется, то остается альтернатива получать деньги от государства почтовым переводом или в результате наличного расчёта, добавила эксперт. Для этого необходимо обратиться в ведомство, которое начисляет выплату.
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