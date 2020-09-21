Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича 

Неизвестный мужчина набрал долгов более чем на 200 тысяч рублей и повесил их на жителя Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Москвич по имени Сергей В. обратился за помощью в полицию. Он узнал, что стал должником во многих банках и микрофинансовых организациях после того, как они начали оповещать его о непогашенных долгах. В результат оказалось, что потерпевший задолжал более 200 тысяч рублей, несмотря на то, что никаких кредитов не брал.

Оказалось, что неизвестный человек с идентичным паспортом, в котором отличается только дата выдачи, за месяц набрал кредиты в восьми организациях на имя потерпевшего. Сергей В. обратился в организации с жалобой и предоставил им свои полные паспортные данные. Некоторые банки сразу аннулировали его долг, но многие кредитные фирмы потребовали вмешательства полиции.

«Было установлено, что неизвестное лицо посетило множество кредитных организаций, где предъявляло паспорт, данные которого почти полностью совпадают с данными потерпевшего. Отличается только дата выдачи. По этому паспорту были выданы несколько кредитов на общую сумму в 216 тысяч рублей. Весь долг перешел к потерпевшему», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Ведется расследование.