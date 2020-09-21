Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.04
$
76.37
89.80
90.00
Прогноз
21.09 – 28.09
$
74.50
88.50
Индексы и котировки Brent
41.85
+0.05 Золото
1909.25
–0.01 РТС
1228.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
21.09
1.1739
–0.0075
07.09
1.1814
17.09
09.09
26.08

Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича 

Мослента 1 час назад
Неизвестный набрал долгов и повесил их на москвича
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Неизвестный мужчина набрал долгов более чем на 200 тысяч рублей и повесил их на жителя Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Москвич по имени Сергей В. обратился за помощью в полицию. Он узнал, что стал должником во многих банках и микрофинансовых организациях после того, как они начали оповещать его о непогашенных долгах. В результат оказалось, что потерпевший задолжал более 200 тысяч рублей, несмотря на то, что никаких кредитов не брал.
Оказалось, что неизвестный человек с идентичным паспортом, в котором отличается только дата выдачи, за месяц набрал кредиты в восьми организациях на имя потерпевшего. Сергей В. обратился в организации с жалобой и предоставил им свои полные паспортные данные. Некоторые банки сразу аннулировали его долг, но многие кредитные фирмы потребовали вмешательства полиции.

«Было установлено, что неизвестное лицо посетило множество кредитных организаций, где предъявляло паспорт, данные которого почти полностью совпадают с данными потерпевшего. Отличается только дата выдачи. По этому паспорту были выданы несколько кредитов на общую сумму в 216 тысяч рублей. Весь долг перешел к потерпевшему», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Ведется расследование.
Видео дня. Российские компании планируют сохранить удалёнку
Мослента: последние новости
На месте снесенного Черкизона началась новая стройка На месте снесенного Черкизона началась новая стройка Самое жизненное Самое жизненное У безработной жены московского гаишника конфисковали BMW, три Porsche и «Жигули» У безработной жены московского гаишника конфисковали BMW, три Porsche и «Жигули»
Комментарии 5
Личный счет , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Россиян предупредили о краже вкладов
Россиян предупредили о краже вкладов
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Названы опасные примечания к переводу на карту
Названы опасные примечания к переводу на карту
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Цены на нефть обрушились
01:13
Цены на нефть обрушились
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение