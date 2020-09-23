Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми 

Президент Владимир Путин поручил правительству предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми.

Он также поручил до конца года наверстать отставание в создании новых мест в детсадах, хотя оно и произошло по объективным причинам, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что правительство должно разработать четкие критерии поддержки семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Путин пообещал, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться, передает РИА «Новости».

Вместе с тем президент отметил, что на горячее питание в школах на 2021 год зарезервировано 40 млрд рублей. Также он уточнил, что Минобразования и сенаторы должны тщательно следить за ситуацией с дополнительными выплатами учителям и не допускать никаких срывов.

В вузах в 2021 году число бюджетных мест увеличится на 33 тыс., для этого будут предусмотрены средства в бюджете, добавил глава государства.