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Россиянам грозит введение продуктовых карт 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянам грозит введение продуктовых карт
Фото: РИА Новости
Введение продуктовых банковских карт поспособствует преодолению бедности в России. Об этом, как сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия», заявил лидер этой политической силы Сергей Миронов.
Россияне вступились за санкционку
Согласно подсчетам Федеральной службы государственной статистики (Росстат), как сообщал «Рамблер», во втором квартале 2020 года россиян, доходы которых ниже прожиточного минимума, стало больше на 1,3 миллиона человек по сравнению с первым кварталом — 19,9 миллиона человек.

«На самом деле таких людей существенно больше», — убежден Миронов.

По его словам, десятки миллионов человек находятся в тяжелейшем финансовом положении. С целью исправления ситуации председатель «Справедливой России» предложил срочно найти простые и понятные способы поддержки людей, например, ввести продуктовые банковские карты. Их следует выдать гражданам с низкими доходами и переводить туда средства для приобретения товаров российского производства.
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Личный счет , Сергей Миронов , Росстат , Справедливая Россия
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