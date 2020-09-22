Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.12
$
76.05
89.13
89.34
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.24
–0.21 Золото
1913.26
+0.04 РТС
1181.24
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
22.09
1.1757
–0.0057
07.09
1.1814
18.09
10.09
27.08

Британские банки закроют счета клиентов после Brexit 

Российская Газета 2 часа назад
Британцы лишатся банковских счетов
Фото: Reuters
Британские банки не смогут обслуживать британцев, живущих и работающих в Евросоюзе. Крупнейшие финансовые организации королевства рассылают соотечественникам тысячи уведомлений о том, что они потеряют свои счета в течение ближайших недель, сообщает телеканал Euronews.
Переходный период Brexit закончится 31 декабря и банки Британии лишатся общеевропейской лицензии на предоставление финансовых услуг на континенте. Этот факт уже подтвердили в Национальном банке Нидерландов.
По данным Daily Mail, банки Lloyds, Barclays и Coutts начали уведомлять клиентов-экспатриантов о закрытии счетов в 23.00 31 декабря. Банкиры рассматривают окончание срока действия соглашения с ЕС как "бюрократический кошмар". В том числе, Lloyds Bank подтвердил, что не сможет оказывать услуги в Нидерландах, Словакии, Германии, Ирландии, Италии и Португалии. Эта мера затронет 13 тысяч британских клиентов.
Между тем формат новых отношений Великобритании с Евросоюзом до сих пор не определен. Если ситуация не изменится, британским банкам придется договариваться с каждым государством ЕС по отдельности. В некоторых странах клиентская база слишком мала, чтобы затраты на это окупились. При этом Лондон, в отличие от ЕС, уже принял постановление, по которому европейские банки смогут беспрепятственно продолжить работу на территории королевства.
Видео дня. Названы убытки богатейших бизнесменов мира за день
Российская Газета: последние новости
ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты ПФР опроверг данные о возможной приостановке начисления пенсий на карты Названа опасность хранения пенсии на банковской карте Названа опасность хранения пенсии на банковской карте Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона Российские банки начали зачислять зарплаты по номеру телефона
Комментарии
Личный счет , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
Грядет новый удар по денежным вкладам россиян
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Россиянам придется менять свой привычный банк
Россиянам придется менять свой привычный банк
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Россияне ринулись забирать валюту из банков
00:19
Россияне ринулись забирать валюту из банков
Личный счет
В России подорожают сигареты
00:28
В России подорожают сигареты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение