Британцы лишатся банковских счетов

Британские банки не смогут обслуживать британцев, живущих и работающих в Евросоюзе . Крупнейшие финансовые организации королевства рассылают соотечественникам тысячи уведомлений о том, что они потеряют свои счета в течение ближайших недель, сообщает телеканал Euronews.

Переходный период Brexit закончится 31 декабря и банки Британии лишатся общеевропейской лицензии на предоставление финансовых услуг на континенте. Этот факт уже подтвердили в Национальном банке Нидерландов.

По данным Daily Mail, банки Lloyds, Barclays и Coutts начали уведомлять клиентов-экспатриантов о закрытии счетов в 23.00 31 декабря. Банкиры рассматривают окончание срока действия соглашения с ЕС как "бюрократический кошмар". В том числе, Lloyds Bank подтвердил, что не сможет оказывать услуги в Нидерландах, Словакии, Германии, Ирландии, Италии и Португалии. Эта мера затронет 13 тысяч британских клиентов.

Между тем формат новых отношений Великобритании с Евросоюзом до сих пор не определен. Если ситуация не изменится, британским банкам придется договариваться с каждым государством ЕС по отдельности. В некоторых странах клиентская база слишком мала, чтобы затраты на это окупились. При этом Лондон, в отличие от ЕС, уже принял постановление, по которому европейские банки смогут беспрепятственно продолжить работу на территории королевства.