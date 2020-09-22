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Просроченная задолженность россиян достигла максимума почти за 4 года 

Прайм 2 часа назад
Просроченная задолженность россиян достигла максимума
Фото: © fotolia.com/ Dmytro Konstantynov
Просроченная задолженность россиян в августе выросла на 3% и на начало сентября достигла максимума с октября 2016 года — 910 миллиардов рублей, следует из данных Банка России. А аналитик БКС Егор Дахтлер заявил РИА Новости, что вследствие последствий коронавируса показатель продолжит расти еще как минимум два-три месяца.
При этом показатель лишь на 11 миллиардов рублей отстает от рекордного объема просроченной задолженности, зафиксированного в сентябре 2016 года. В целом же "плохие" долги по кредитам включая иностранцев в августе составили 915,6 миллиарда рублей, а доля просроченной задолженности в общем объеме розничных кредитов за прошлый месяц не изменилась, оставшись на уровне 4,8%.

"Рост просроченной задолженности россиян на 3% в августе не является неожиданным. Последствия кризиса будут негативно влиять на качество активов и в будущем, поэтому рост просроченных кредитов населению до 1 триллиона рублей будет иметь место в ближайшие два-три месяца", — прокомментировал Дахтлер. При этом он подчеркнул, что в первую очередь стоит смотреть на долю просроченной задолженности: за прошлый месяц она выросла лишь на 0,05 процентного пункта, что "в условиях кризиса выглядит приемлемо".

В то же время снизился как объем, так и доля "просрочки" по корпоративным кредитам. Так, сумма просроченных ссуд юрлицам сократилась на 0,15, до 3,01 триллиона рублей, а доля уменьшилась на 0,1 процентного пункта — до 8,1%.
Просроченная задолженность по всему кредитному портфелю российских банков в августе также продолжила рост — на 2%, до 4,268 триллиона рублей. При этом ее доля осталась на уровне прошлого месяца в 5,7%.
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Комментарии
Личный счет , Егор Дахтлер , Центральный банк России , РИА Новости
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