Назван город с самыми дешевыми продуктами

Опубликован сентябрьский рейтинг цен на продукты в 51 городе России, а также в Алма-Ате и Мельбурне. Цены изучали маркетологи в рамках общероссийского некоммерческого проекта «Котлета с пюрешкой», пишет «Российская газета».

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Меню условного рациона на одного человека в сутки (завтрак, обед и ужин) разработано специалистами по питанию. И оно едино для всех городов. В него входят пюре с котлетой, оливье, овсянка и ряд других блюд. Для их приготовления требуется 31 продукт.

В результате выяснилось, что минимальная себестоимость суточного рациона на одного человека — 223,44 рубля — в Курске. Второе место занял Омск (232,44), на третьей строчке Липецк (235,4). А самая дорогая «Котлета с пюрешкой» оказалась в Якутске — 423,5 рубля.