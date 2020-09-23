Россияне младше 25 лет стали чаще брать микрозаймы

Россияне в возрасте до 25 лет стали чаще брать необеспеченные кредиты в 2020 году, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Об этом говорят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В наибольшей степени выросли дорогие займы молодых людей у микрофинансовых организаций и по кредиткам — на 3,4 п.п. и 2,5 п.п. соответственно.

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Аналитики увидели в данном явлении тревожный сигнал — высокий уровень безработицы может обречь многих людей на кредитную кабалу. Кроме того, должники рискуют «повесить» обязательства на родителей, пишут «Известия». Востребованность микрофинансовых организаций объясняется их большей лояльностью к молодым клиентам, чем это принято у банков. Кроме того, у них может отсутствовать кредитная история, что снижает шансы получить займы привычным способом.

Доля заёмщиков в возрасте до 25 лет в августе 2020-го достигла 14,8%, прибавив за год 3,4 п.п. Резкие изменения начались в апреле, когда показатели увеличились сразу на 0,6 п.п., до 14,5%. Кроме того, заметно — на 2,5 п.п., до 10,6%, по сравнению с августом 2019-го — увеличилась и доля молодых россиян, пользующихся кредитной линией по картам.