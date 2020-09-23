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В Госдуме не поддержали возврат индексаций пенсий работающим пенсионерам 

РИА Новости 41 минуту назад
Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Пенсии россиян оказались под угрозой
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Схожие инициативы были внесены в Госдуму парламентариями от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатором Василием Иконниковым (КПРФ).
Законопроектами предлагается отменить норму действующего законодательства, согласно которой индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. Правительство инициативы не поддержало.
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Личный счет , Видео , Василий Иконников , Госдума , Справедливая Россия , КПРФ , ЛДПР
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