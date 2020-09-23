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Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Законопроектами предлагается отменить норму действующего законодательства, согласно которой индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. Правительство инициативы не поддержало.