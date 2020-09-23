Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал нижней палате парламента отклонить несколько законопроектов, предлагающих вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.
Схожие инициативы были внесены в Госдуму парламентариями от ЛДПР, "Справедливой России" и сенатором Василием Иконниковым (КПРФ).
Законопроектами предлагается отменить норму действующего законодательства, согласно которой индексация пенсий работающим пенсионерам не производится. Правительство инициативы не поддержало.