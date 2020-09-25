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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников 

Российская Газета и ещё 1 40 минут назад
В России вырастут зарплаты бюджетников
Фото: ТАСС
С первого октября заработные платы бюджетников, работающих в федеральных госучреждениях, будут проиндексированы на три процента, то есть на уровень годовой инфляции.
Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких — это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Как пояснили "Российской газете" в Минтруде России, индексация коснется зарплат сотрудников учреждений социальной сферы и науки, а также учреждений гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта и других организаций.
Средства на индексацию фонда оплаты труда работников федеральных государственных учреждений на три процента с первого октября текущего года предусмотрены в федеральном бюджете с прошлого года. Для проведения индексации минтруд готовит проект распоряжения, обеспечивающий рост заработной платы работников бюджетной сферы.
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Комментарии
Личный счет , Минздрав РФ , Минтруд , МЧС , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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