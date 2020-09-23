Как раскусить финансовую пирамиду и не попасться брокерам-мошенникам

Многие россияне хоть раз слышали о финансовых пирамидах, однако, казалось бы, в 2020 году людям уже нечего опасаться — со времен краха печально известной МММ прошло много лет.

На самом же деле пирамиды до сих пор существуют вокруг нас — только в 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид. Однако действуют они чаще всего в другой форме. Теперь это фирмы-мошенники, предлагающие населению брокерские услуги — то есть вложение накопленных средств в ценные бумаги: акции крупных компаний, инвестиции в недвижимость и криптовалюту.

В 2020 году удалось избежать части случаев подобного мошенничества. Так, благодаря AI-модели для выявления клиентов, которые попались на удочку мошенников, Сбербанком была предотвращена выдача 610 кредитов на инвестирование на общую сумму 189 млн рублей, которые люди хотели отдать фейковым брокерам.

Как себя обезопасить

Специалисты объясняют, что отличить псевдоброкера, собирающегося вытянуть из вас деньги и исчезнуть, от добросовестного специалиста по инвестициям сложно. Но можно.

Для начала следует разобраться в терминологии. Брокер — юридическое или физическое лицо, выступающее посредником между продавцом и покупателем на фондовой, товарной и валютной биржах.

Псевдоброкеры — мошенники, которые предлагают выгодные услуги по торговле на финансовых рынках, а затем, получив деньги, скрываются с ними.

Чтобы понять, кто из них перед вами, следует внимательно оценить ситуацию. Итак, если вам позвонили и стали навязчиво предлагать услуги посредничества на финансовом рынке, запишите все, что вам говорят: название компании, условия договора, обещанную прибыль, систему перевода денег на счет.

Лицензированных пирамид нет

Для начала стоит проверить финансовую организацию на сайте Банка России и почитать отзывы в интернете. С помощью бесплатного сервиса Сбербанка можно проверить номер телефона, с которого вам звонили, и сайт компании на мошенничество.

Важно обратить внимание на лицензию на осуществление брокерской деятельности на территории РФ. В банке всегда можно посмотреть копию лицензии на ведение соответствующей деятельности; открывая брокерский или банковский счет онлайн, вы можете проверить сканы лицензий.

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Пустые обещания

Отличительная особенность псевдоброкеров в том, что они воздействуют на человека психологически — обещают доход в разы выше, чем у лицензированных компаний. Есть высокая вероятность потерять инвестиции, если обещание доходности значительно превышает доходность других аналогичных финансовых организаций (сейчас средняя ставка по депозитам на год в рублях в крупнейших банках — около 5,5%).

Интересно, что на фондовом рынке гарантировать доходность запрещено. И лучше проверить обещанную вам прибыль — посмотреть среднюю доходность акций и облигаций на МосБирже

Кому переводить

Даже если у организации есть солидно выглядящий сайт, это ничего не значит. Красивая картинка может исчезнуть, как только вы попытаетесь снять деньги со своего счета. Плохой знак, если вам предлагают перевести деньги на счет физического лица или посредством платежных систем.

Важно помнить: ни в коем случае нельзя переводить деньги до подписания договора. Добросовестные компании заключают договоры письменно в офисе или с помощью кода из СМС. При этом только мошенники могут попросить вас прислать им этот код.

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«Рука» из заграницы

Если компания, предлагающая вам брокерские услуги, зарегистрирована в другой стране, это должно вас насторожить. Дело в том, что в случае возникновения судебных споров, их также придется решать в другой стране, по ее правилам и законом. Кроме того, Банк России не вправе применять меры к организациям, зарегистрированным в иностранных юрисдикциях.

Договор — всему голова

Ну и, конечно, крайне важно внимательно читать договор, который вы подписываете. Зачастую вложения в пирамиду оформляются по обычному договору займа, хотя людям обещают вложения в ценные бумаги. Это говорит о том, что у компании нет лицензии на брокерскую деятельность или доверительное управление, поэтому ее работа никак не регулируется. Бывают даже случаи, когда мелким шрифтом указывается то, что клиент на самом деле принимает участвует в лотерее. И тогда ваши дальнейшие претензии теряют силу.