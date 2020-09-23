В России подскочили цены на лекарства 

Цены на лекарства в России подскочили почти на 9 процентов по итогам августа, а некоторые препараты стали дороже на 20 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Аналитики объясняют подорожание падением рубля и высокой зависимостью отечественного фармрынка от импорта. Так, например, йод в августе этого года стоил на 29 процентов больше, чем в прошлом, линекс — на 28 процентов, аспирин — на 16 процентов. Средняя цена препаратов для лечения заболеваний крови выросла на 134 процента, а противовирусных — на 42 процента.

Клиенты стали выбирать более дорогие препараты (свыше 500 рублей), отмечают эксперты. Они предсказывают, что до конца года лекарства вырастут в цене еще на 10 процентов. Выручка российских аптек по итогам первого полугодия увеличилась на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее стало известно, что упаковка нового российского препарата от коронавируса «Арепливир» в рознице будет продаваться по цене от 12 320 рублей. Его продажа в российских аптеках началась 21 сентября.