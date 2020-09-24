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Вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков

ТК «Звезда»иещё 20
2 часа назад
Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки.
Изменились правила поверки счетчиков
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков. Теперь только электронная регистрация будет юридически значимым ее подтверждением.
Бумажные свидетельства будут выдаваться собственникам по требованию и носить сугубо информационный характер, рассказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.
«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений результаты метрологических работ будут не действительны», - приводит ТАСС слова Абрамова.
Глава ведомства рекомендовал россиянам заранее озаботиться поверкой счетчиков и запланировать ее на начало 2021 года.
Предварительно, на сайте Росаккредитации необходимо проверить, имеется ли у поверителя необходимый допуск к проведению работ.
Личный счет,Алексей Абрамов,ИТАР-ТАСС,
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