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«Известия»: уровень долговой нагрузки россиян снизился впервые с 2015 года 

ТАСС 3 часа назад
Уровень долговой нагрузки россиян снизился
Фото: ТАСС
Уровень долговой нагрузки россиян (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) снизился впервые с 2015 года. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.
Как сообщила изданию Данилова, на 1 июля 2020 года (последние имеющиеся данные) долговая нагрузка россиян составила 10,7% против 10,9% по состоянию на 1 апреля. По ее словам, сокращение долговой нагрузки во II квартале было связано с замедлением выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

"При расчете долговой нагрузки мы смотрим не на уровень отдельного кредита, как это делают банки, а на ситуацию в экономике в целом. Соотносятся ожидаемые платежи по кредитам к доходам всего населения. Это "средняя температура по больнице", потому что кредиты есть только у 42 млн граждан, но получается полезный показатель на макроуровне", — приводит газета слова Даниловой.

В июне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщила, что уровень долговой нагрузки россиян практически достиг 11%, но качество кредитов нормальное.
В конце мая в "Обзоре финансовой стабильности" ЦБ отмечал, что увеличение долговой нагрузки происходило прежде всего за счет необеспеченного кредитования и создавало потенциальные риски ухудшения качества портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам. По данным регулятора, доля кредитов с показателем долговой нагрузки свыше 80% составляет 23%.
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Комментарии
Личный счет , Елизавета Данилова , Эльвира Набиуллина , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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