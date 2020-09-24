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Темная сторона удаленки: зарплатная дискриминация и сверхконкуренция 

BFM.RU 1 час назад
Раскрыта темная сторона удаленки
Фото: depositphotos.com
Год назад удаленка была уделом меньшинства, в первую очередь фрилансеров или просто одиозных личностей, а полгода назад внезапно для всех стала нормой. Пока бизнес только учится работать в мире будущего, все пытаются сформулировать новые правила.
Например, в Facebook недавно открылась вакансия директора по удаленной работе, а еще во время карантина корпорация отправила на удаленку весь свой персонал в США, но работников предупредили, что, если они решат переехать в более «дешевые» штаты, им грозит сокращение зарплаты.
Тот же подход избрали в IT-гиганте VMware. По оценке Bloomberg, переезд из Кремниевой долины в Денвер обойдется сотрудникам в 18% заработка. Используют ли эту практику в России? Ситуацию комментирует заместитель генерального директора кадрового холдинга «Анкор» по работе с профессиональным сообществом Татьяна Баскина.
Татьяна Баскина заместитель генерального директора кадрового холдинга «Анкор» по работе с профессиональным сообществом
«Если это личные затраты человека, то это не должно иметь никакого отношения к его работе и его зарплате. Если это «зашито» в политику компенсаций, например компенсации бензина или стоимости проезда к месту работы, тогда, конечно, рациональное зерно здесь есть. Пока что преобладает такое умозрительное мнение о том, что оплата должна производиться за результат и качество труда, и какая разница, откуда человек делает работу, если это качественный результат и решенная задача, которая устраивает заказчика этой задачи».
Позиция западных IT-корпораций основана не только и не столько на жадности. Проблема в том, что при наличии большого числа удаленных сотрудников компании и до пандемии дискриминировали работников по географическому признаку — программист в Калифорнии получал больше такого же специалиста в другом штате, потому что цены там разные.
Теперь же, если оба живут в Денвере, разница их доходов становится очевидной, отсюда и сокращение зарплат. Кроме того, IT-корпорации строили свои кампусы как раз для того, чтобы работники как можно меньше времени проводили дома, продолжает венчурный капиталист, совладелец фонда Gagarin Capital Николай Давыдов.
Николай Давыдов венчурный капиталист, совладелец фонда Gagarin Capital
«Надо сделать так, чтобы они из офиса не уходили. А зачем они уходят из офиса? Потому что дома ждет на ужин. Так давайте сделаем 50 ресторанов на территории кампуса Facebook с разной кухней, которые будут бесплатно кормить сотрудников и их семьи. И пусть семьи сотрудников едут в Facebook ужинать. Когда сотрудники ждут, пока они приедут, они еще поработают. Почему люди возвращаются из офиса домой? А потому что они забыли зарядку от ноутбука. Хорошо, давайте поставим на каждые пять метров по вендинговому автомату, в котором будет бесплатно раздаваться по прикладыванию бейджа зарядка для ноутбука.
Расходы на зарядку — это ничто по сравнению с потерянным временем сотрудников, которые возвращаются за ней домой. Хорошо, а куда еще люди уходят? А люди уходят к стоматологам, у них болят зубы. Отлично, давайте откроем стоматологическую клинику на территории Facebook. И вот эти все инвестиции не нужны и не работают при удаленке. Поэтому, несмотря на всю внешнюю хорохористость тех компаний на тему того, что мы «евангелисты» работы из дома и удаленной работы, они на самом деле серьезно напряглись. От того, что удаленная работа действительно не работает так, как они ее всем продавали».
Трудности ожидают не только работников, но и соискателей. Как пишет Forbes, теперь профессионалам предстоит конкурировать не только с жителями того же города, но и со всеми соотечественниками или вообще с любыми носителями того же языка. Если компания готова отправлять сотрудников на удаленку, какая разница, где кто живет. Ситуацию комментирует управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел.
Феликс Кугел управляющий директор кадровой компании Unity
«Этот процесс, так или иначе, находится на достаточно зачаточном уровне. Пока что это не настолько существенно уязвимое место для сотрудника, но я думаю, что в перспективе конкуренция будет возрастать. Конечно, на глобальном уровне любой человек из любой точки земного шара, если он находится в нормальном поле интернет-сообщения, он будет иметь возможность конкурировать с любым человеком, который находится в километре от офиса».
Правда, есть у удаленной конкуренции за рабочие места и преимущества для работников — если сейчас Васю из Ростова были готовы нанять только ростовские компании, теперь он вполне может откликаться на вакансии по всей России.
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Комментарии
Личный счет , Татьяна Баскина , Феликс Кугел , Николай Давыдов , Forbes , Bloomberg
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