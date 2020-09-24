Минтруд России предложил установить новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в четверг сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, ведомство предлагает с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Прожиточный минимум для трудоспособного населения Минтруд предлагает установить на уровне 109% данного показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%. Кроме того, Минтруд предлагает до 2026 года установить МРОТ на уровне 42% медианной зарплаты по стране.

Расходы на переход к новой системе расчета, по данным газеты, составят 128,5 млрд рублей в 2021 году и еще 241,3 млрд рублей к 2025 году.

Как сообщает издание, соответствующие поправки в два федеральных закона были представлены Минтрудом и одобрены на заседании правительства, которое прошло 23 сентября.