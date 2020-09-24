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Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Найден способ сэкономить на покупке валюты
Фото: РИА Новости
Определить, в какой именно день или месяц покупать валюту так, чтобы это было максимально выгодно, практически невозможно. При этом хотя бы немного сэкономить обывателю поможет конвертация валюты на Мосбирже в системе электронных лотовых торгов, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает один-два рубля, а при серьезных колебаниях валютных курсов четыре-пять рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна", — отмечает эксперт.

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