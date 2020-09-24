Найден способ сэкономить на покупке валюты

"Как правило, в банках спред между курсом покупки и продажи валюты достигает один-два рубля, а при серьезных колебаниях валютных курсов четыре-пять рублей и выше, в то время как на бирже разница с рыночными курсами будет минимальна", — отмечает эксперт.