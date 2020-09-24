Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.19
89.80
90.15
Прогноз
28.09 – 05.10
$
75.11
88.53
Индексы и котировки Brent
41.93
–0.29 Золото
1856.12
–0.26 РТС
1195.77
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
24.09
1.1660
–0.0143
09.09
1.1803
21.09
13.09
30.08

Стоимость «умных» счетчиков в России могут переложить на население 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Стоимость «умных» счетчиков в России могут переложить на население
Фото: Прайм
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Стоимость «умных» счетчиков электроэнергии могут включить в коммунальные платежи граждан, пишет в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на поручения вице-премьера РФ Юрия Борисова от 18 сентября, адресованные ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.
Как отмечается в документе, «факторы, связанные с организацией учета электроэнергии», могут быть выведены из-под ограничений роста общего платежа. Рост ограничен предельными индексами, устанавливаемыми для каждого региона. Срок исполнения поручения — 19 ноября.
По данным экспертов, которые приводит издание, в последние годы коммунальные платежи в РФ росли в среднем на 4% в год, а из-за покупки новых счетчиков этот уровень может быть превышен. По оценке эксперта Vygon Consulting, за счет сверхнормативного прироста энерготарифов общий коммунальный платеж может дополнительно вырасти примерно на 1,5–2%. В "ВТБ Капитале" дополнительную тарифную нагрузку на потребителей оценивают примерно в 60 миллиардов рублей в год, или в 1-1,2% роста конечной цены на электроэнергию.
В аппарате Борисова изданию подтвердили, что увеличение платы за коммунальные услуги возможно. Чтобы избежать сверхнормативного роста платежей, профильные ведомства должны представить проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж граждан. Затем правительство будет дополнительно рассматривать и дорабатывать проект, после чего примет окончательное решение.
Ведомства также должны до 6 октября представить согласованные предложения по дополнительному росту тарифов на электроэнергию, учитывающему затраты на установку приборов, не менее чем на три года.
В ФАС газете сообщили, что поручения получены, ведется работа. В Минэнерго рассказали, что поручено «проанализировать объем финансирования по установке приборов учета, который подлежит включению в тарифы»; при этом расчет будет вестись с учетом предложений министерства по минимизации финансирования, в том числе за счет проведения поверок старых счетчиков вместо их замены. В Минпромторге сказали, что для российских производителей предусмотрены субсидии, льготные займы, а в отдельных случаях может быть применен механизм компенсации потерь выпадающих доходов. В Минэкономразвития на запрос газеты не ответили.
Видео дня. О каких зарплатах мечтают россияне
Прайм: последние новости
В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков В России вступили в силу новые правила поверки счётчиков Кабмин одобрил изменения в расчете прожиточного минимума и МРОТ - газета Кабмин одобрил изменения в расчете прожиточного минимума и МРОТ - газета Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
Комментарии
Личный счет , Юрий Борисов , Минпромторг , Банк ВТБ , ФАС , Минэкономразвития , Минэнерго , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
Будет крах: названы сроки мощного кризиса в РФ
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
ПФР объяснил, кто из пенсионеров получит 7600 рублей
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Россиянам рассказали, что успеть купить до скачка цен
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение