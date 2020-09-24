В РФ изменятся нормы получения пособий и субсидий

Родители, которые получают выплату на рождение первого или второго ребёнка до трёх лет, должны будут подавать заявление на субсидию несколько раз. На данный момент из-за пандемии коронавируса порядок получения этих выплат был упрощён, и они назначались автоматически.

Но с 2 октября возвращается общая норма, которая действовала до введения упрощённого порядка, отмечает юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская. Поэтому сначала родители будут получать пособие, пока ребёнку не исполнится год. Затем надо будет подавать заявление о назначении выплаты пока ребёнку не исполнится два года, приводит рекомендации юриста Life.ru.

К этому заявлению уже нужно будет приложить необходимые документы. Затем надо будет снова писать заявление для получения денег на детей до трёх лет.

До конца сентября нужно успеть подать заявление на получение выплат, которые были введены на время пандемии. Иначе рассчитывать на эти деньги будет поздно. Также с 1 октября все пособия будут перечисляться только на карту «Мир» или на банковский счёт, к которому не привязаны пластиковые карты других расчётных систем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шансы, что безработным россиянам оставят дополнительное ежемесячное пособие на детей, невелики, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает сделать эту антикризисную меру постоянной.