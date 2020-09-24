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К чему приведут новые правила проверки счетчиков 

Мария Иванова 1 час назад
К чему приведут новые правила проверки счетчиков
Фото: РИА Новости
Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что по новым правилам проверки бытовых счетчиков бумажные свидетельства о проверке станут необязательными. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Абрамова, единственным официальным подтверждением проверки станет электронная регистрация. Без передачи данных счетчика в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») результаты проверки будут не действительны.
Теперь после поверки счетчика специалист в течение суток должен будет внести данные в «Аршин». Владелец прибора учета сможет ознакомиться с данными в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений», введя заводской номер счетчика.
Абрамов подчеркнул, что из-за новых правил стоимость поверки счетчиков не вырастет.
В Росстандарте посоветовали россиянам заранее запланировать на начало 2021 года проверку счетчиков.
Как сообщал «Рамблер», 1 июля в России начался переход на умные счетчики электричества. В новостройках умные приборы будут устанавливать сразу, а в старом жилом фонде замены начнут производить постепенно — по мере выхода счетчиков из строя или пока не наступит срок их поверки.
Благодаря новым приборам отпадет необходимость самостоятельно передавать данные: новые счетчики автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг.
Больше проблем новые счетчики принесут должникам: если за электричество не платить регулярно, умный прибор ограничит его подачу.
Сообщалось, что устанавливать новые счетчики будут бесплатно, но расходы на их содержание счетчиков включат в тариф за электроэнергию. Рост может произойти, но не сильный, так как тарифы ограничены уровнем инфляции.
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Личный счет , Алексей Абрамов
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