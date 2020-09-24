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Россияне погрязли в плохих долгах 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне погрязли в плохих долгах
Фото: РИА Новости
Россияне погрязли в плохих потребительских долгах, объем которых рекордно вырос с начала пандемии коронавируса. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Эквифакс».
Объем просроченных потребительских кредитов вырос до максимальных значений конца 2018 года. По итогам августа 2020 года портфель кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, достиг 570,05 миллиарда рублей. За месяц в проблемные попало почти 80 тысяч ссуд на 27,31 миллиарда рублей. Это максимальный прирост с начала пандемии (плюс пять процентов). До этого показатель был в пределах 2-3 процентов. Для сравнения, в июле 2020 года плохих долгов в сегменте необеспеченного кредитования было на 9,99 миллиарда рублей.
Рост проблемных долгов у россиян в сегменте потребкредитов подтверждают и данные Национального бюро кредитных историй. На проблему также обратил внимание Банк России.
В августе стало известно, что стоимость потребительских кредитов в России на фоне кризиса превысила ставки по вкладам в 2,5 раза (в 2019 году превышение было только в два раза). В 2020 году средние минимальные ставки по займам для клиентов «с улицы» составили 9,3 процента, а по вкладам только 3,9 процента.
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Комментарии
Личный счет , Центральный банк России , РБК
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