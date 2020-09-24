От выживания к жизни: в России пересчитают МРОТ

Минтруд собирается скорректировать методы расчета прожиточного минимума, введенные как временные еще в 1997 году. По замыслу чиновников, тем самым Россия уйдет от «карточной» системы расчета, после чего бедными будут считаться те, чье потребление товаров и услуг отклоняется от общей нормы, а не те, кто по сути находятся на грани выживания. Но сделать это для всех и сразу не получится.

Министерство труда РФ решилось на одну из самых важных реформ в системе социальной поддержки страны, пишет газета «Коммерсантъ». Издание сообщает, что 23 сентября в ходе заседания правительства был одобрен готовившийся не менее полугода проект изменения подхода к расчету прожиточного минимума и МРОТ.

По задумке ведомства в России в течение следующих пяти лет должен произойти переход от «абсолютного» к «относительному» прожиточному минимуму. Суть в том, что впредь прожиточный минимум должен рассчитываться как 44,2% медианного дохода (уровень, выше и ниже которого зарабатывает половина населения) в среднем по стране, и в дальнейшем этот показатель должен пересматриваться не реже пяти лет.

Для трудоспособного населения ПМ будет составлять 109% от этого показателя, для детей — 97%, а для пенсионеров — 86%. В результате МРОТ, в соответствии с действующим законом, составит 42% от медианой зарплаты в стране.

Но сделать это сразу для всех регионов одновременно не получится: субъектам предоставят возможность поэтапно дойти до этих показателей за следующие пять лет, а регионы, которые уже «завышают» прожиточный минимум, смогут делать это и дальше. В том же проекте предлагается установить ПМ на следующий год на уровне второго квартала 2020-го и в дальнейшем увеличивать этот показатель по всем группам в соответствии с правительственной методикой.

В целом такое новшество обойдется бюджету сравнительно дешево: из федерального бюджета на реализацию мер понадобится 48,2 млрд рублей, для регионов — 23,4 млрд руб., а для внебюджетного сектора — около 60 млрд руб. Постепенно эти цифры будут увеличиваться вплоть до 2025 года, когда из федерального бюджета нужно будет дополнительно потратить 241,3 млрд рублей.

Поправки в законодательство, предложенные Минтрудом, для России по сути можно считать историческими, ведь действующий принцип определения прожиточного минимума был введен еще в 1997 году как временная мера. На практике же такая модель больше характерна для стран третьего мира, где под минимумом подразумевается черта, ниже которой человек находится на грани выживания. В развитых же странах ( Евросоюз и большинство стран ОЭСР ) под этим подразумевается отклонение от среднего «нормального» потребления всего общества.

Постепенный отказ стран, нацеленных на рост благосостояния граждан, от до сих пор применяемой в России методике во многом обусловлен тем, что старый подход основывается на послевоенной «карточной» системе. Нынешняя российская «минимальная потребительская» корзина состоит из продовольственной части (которая имеет мало общего с принятым в ВОЗ определением здорового питания), непродовольственной и услуг (каждая из этих категорий — не менее 50% от продуктовой корзины) плюс обязательные платежи и сборы.

В долгосрочной перспективе такая модель приводит к увеличению разрыва между доходами бедных и более обеспеченных слоев населения. Ведь по сути установленный набор ПМ за последние четыре года составляет все меньшую долю медианных доходов граждан. На выходе получается, что социальная мера в виде минимума, гарантированного государством, никак не привязана к росту зарплат в стране.

Цены продолжат расти

На днях «Газета.Ru» сообщала, что аналитики института «Центр развития» НИУ ВШЭ заметили нетипичное для России в целом движение инфляции в течение летних месяцев. Дело в том, что в обычные годы в этот период отмечается снижение общего уровня цен во многом связанное с наплывом продуктов нового урожая на внутренний рынок. Но в этом августе цены почти не изменились, а если скорректировать данные Росстата на сезонность, то в течение всех трех месяцев цены продолжали расти: на 0,3% в июне-июле и на 0,4% в августе.

Такие показатели фиксировались в самые тяжелые для россиян годы: в августе 2004-го, 2008-го, 2010-го, 2014-го и 2015-го индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе находился примерно на той же отметке, что и в этом году.

Важно заметить, что рост цен коснулся всех категорий товаров, начиная от продовольствия, заканчивая непродовольственными товарами и платными услугами. В целом это могло бы означать восстановление спроса на все категории, а значит — постепенный выход из модели сбережения средств, если бы не одно «но»: по данным Росстата в течение августа оборот розничной торговли упал на 2,7% в сопоставимых с тем же месяцем 2019-го ценах, а по отношению к июльским темпам сокращения, динамика показателя ускорилась почти в полтора раза.