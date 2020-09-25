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Российские банки вновь понизили среднюю максимальную ставку по вкладам 

Прайм и ещё 2 41 минуту назад
Средняя максимальная ставка по вкладам упала
Фото: ТАСС
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября вновь упала до рекордно низкого уровня — 4,4% против 4,41% в первой декаде, следует из материалов Банка России.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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