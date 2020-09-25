Средняя максимальная ставка по вкладам упала

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Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады сентября вновь упала до рекордно низкого уровня — 4,4% против 4,41% в первой декаде, следует из материалов Банка России

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.