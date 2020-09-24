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В Совфеде назвали сумму МРОТ в 2021 году 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названа сумма МРОТ в 2021 году
Фото: РИА Новости
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12702 рублей, заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11653 рублей, а также в размере 12702 рублей для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12792 рубля», — передает ТАСС слова Святенко.

Она добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется около 4 млн человек.
Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили, что Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.
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