Названа сумма МРОТ в 2021 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новой методике расчета Минтруда увеличится в 2021 году до 12792 рублей, прожиточный минимум для трудоспособного населения — до 12702 рублей, заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко

«Предложенная мера позволит установить соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ с величиной медианного дохода в целом по стране в 2021 году в размере 11653 рублей, а также в размере 12702 рублей для трудоспособного населения. МРОТ будет составлять 12792 рубля», — передает ТАСС слова Святенко.

Она добавила, что увеличение МРОТ в 2021 году коснется около 4 млн человек.

Напомним, ранее в четверг СМИ сообщили, что Министерство труда и соцзащиты предложило пересмотреть подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.