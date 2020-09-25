Каждый десятый россиянин перешел на «серую» зарплату 

В России каждый десятый сотрудник перешел на «серую» зарплату из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет ТАСС.

Большинство опрошенных (63 процента) отметили, что они продолжают получать зарплату официально. Однако 12 процентам работодатели предложили переход на «серую» схему. Два процента из них отказались от перехода, столько же согласились. Около восьми процентов россиян сказали, что их согласия в этом вопросе не спрашивали.

24 процента респондентов заявили, что и до пандемии получали неофициальный доход. Еще 36 процентов отметили, что выплаты в период пандемии у них происходили с задержками. Исследование проводилось в сентябре этого года среди более 4,3 тысячи россиян.

Ранее бизнес предсказал рост объема «серых» зарплат в России на 30 процентов по итогам года. В прошлом году неофициальную зарплату получали около 20 миллионов человек в стране.