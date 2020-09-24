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Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фармаколог объяснил, почему дорожают лекарства
Фото: nsn.fm
Лекарства и медицинские товары заметно подорожали из-за экономических проблем, пандемии коронавируса и внедрения новой системы маркировки, рассказал «Радио 1» эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.
По его словам, на рост цен, прежде всего, повлияла дешевеющая нефть и девальвация рубля. Специалист напомнил, что на рынке лекарств лишь 34% отечественных препаратов, остальные — импортные.
Вместе с тем, пандемия привела к росту спроса на всевозможные противовирусные средства, что тоже отражается на конечной цене товаров, отметил он.
Беспалов также рассказал, что затраты на внедрение новой системы маркировки лекарств также отражаются в стоимости препаратов, поэтому ощущается рост цен.
По его прогнозам, последствия этих трех факторов будут заметны до конца 2020 года. Ранее глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в эфире НСН высказался за обеспечение малоимущих лекарством от коронавируса за государственный счет.
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Комментарии 3
Личный счет , Николай Беспалов , Ярослав Нилов
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