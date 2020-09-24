В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч рублей

Деньги начнут перечислять в 2021 году

Новую денежную выплату сможет получить часть пожилых граждан в следующем, 2021 году. Это будет повышенная выплата, которая станет возможной благодаря увеличению уровня прожиточного минимума пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.

В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров в России вырастет. Соответствующие решение сейчас принимают региональные парламенты. Например, в Московской области уровень этого показателя на следующий год установлен в размере свыше 10 тысяч рублей.

Соответственно, часть пенсионеров сможет получить региональную социальную доплату к пенсии. Это те пенсионеры, уровень пенсии которых не достигает уровня прожиточного минимума.

Однако для получения выплаты есть два важных условия: гражданин должен быть неработающим, а также он должен иметь регистрацию в своем регионе (в данном случае речь идет о Подмосковье).

Доплату к пенсии получат не только те, кто получает пенсию по старости, но также и получатели пенсий по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца.