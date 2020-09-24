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«Только неработающим». В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч рублей 

Primpress 1 час назад
В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч рублей
Фото: depositphotos.com
Деньги начнут перечислять в 2021 году
Новую денежную выплату сможет получить часть пожилых граждан в следующем, 2021 году. Это будет повышенная выплата, которая станет возможной благодаря увеличению уровня прожиточного минимума пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
В 2021 году прожиточный минимум пенсионеров в России вырастет. Соответствующие решение сейчас принимают региональные парламенты. Например, в Московской области уровень этого показателя на следующий год установлен в размере свыше 10 тысяч рублей.
Соответственно, часть пенсионеров сможет получить региональную социальную доплату к пенсии. Это те пенсионеры, уровень пенсии которых не достигает уровня прожиточного минимума.
Однако для получения выплаты есть два важных условия: гражданин должен быть неработающим, а также он должен иметь регистрацию в своем регионе (в данном случае речь идет о Подмосковье).
Доплату к пенсии получат не только те, кто получает пенсию по старости, но также и получатели пенсий по инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца.
Ранее сообщалось, что россиянам рассказали, каким образом можно получить новые денежные выплаты от Пенсионного фонда России (ПФР) . Но сделать это можно лишь до 30 сентября. Как рассказали в Госдуме, существуют выплаты, заявление на которые необходимо подать строго до 30 сентября. Иначе деньги попросту «сгорят». Это выплаты, которые были введены в России на фоне пандемии коронавируса.
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Комментарии 5
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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