Россиянам раздадут продуктовые карточки

Депутаты ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченной части населения. Предполагается, что граждане смогут купить себе продовольствие на фиксированную сумму, но не менее 25 процентов от прожиточного минимума по стране. Об этом заявил парламентарий Ярослав Нилов

Он объяснил, что схема работы сертификата элементарна: человек покупает продукты на конкретную сумму, а потом государство возвращает ему деньги из федерального бюджета. Реализовать свое право россияне смогут в торговых организациях, пишет ТАСС.

Нилов подчеркнул, что приобрести можно будет не любой продукт из-за возможного злоупотребления гражданами. К примеру, на алкоголь и сигареты планируют ввести запрет. Однако критерии допустимости того или иного товара еще разрабатываются.