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Эксперты высказались о новой методике расчёта МРОТ 

News.ru и ещё 43 2 часа назад
Оценена новая методика расчёта МРОТ
Фото: РИА Новости
Эксперты оценили новый подход к расчёту прожиточного минимума и МРОТ, который был предложен Минтрудом и назван революционным. Специалисты считают, что реального улучшения благосостояния россиян ждать не стоит.
Новый подход состоит в расчёте нового показателя как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Но дело в том, что специфика распределения граждан в РФ по уровню среднедушевых доходов и средней зарплаты крайне неравномерна и несправедлива, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда Оксана Дмитриева. Сейчас в России примерно две трети населения получает зарплату ниже среднего, пишет «Газета.ru».

Очень большая доля высоких зарплат приходится на очень небольшое количество людей. Это следствие формирования двух полюсов — полюса богатых и полюса бедных, — аргументирует Дмитриева.

Поэтому установление МРОТ в процентах от медианного дохода приведёт к его занижению. И чем больше будет разрыв между высокими и низкими зарплатами, тем ниже будет это значение. Правильнее было бы, считает депутат, рассчитывать МРОТ от средней заработной платы.
Также Дмитриева не согласна с расчётом прожиточного минимума пенсионерам на уровне 86% от минимума, положенного трудоспособному человеку. Потребности пенсионера включают расходы на лекарства, уход, медицинскую помощь, что отнюдь не дешевле, чем для трудоспособного населения.
Член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете ГД Николай Калмыков считает, что прожиточный минимум должен быть не цифрой «в головах у чиновников», а реальным минимумом, который будет отражать жизненные потребности человека.

Показатель среднедушевого дохода никак не отражает физиологические и жизненные потребности простого человека — у нас и так многие за чертой бедности, а вдруг новый кризис, тогда среднедушевой доход упадёт, но минимальные потребности не изменятся же, — аргументирует депутат.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает медианный подход честнее, но отмечает, что это не метод борьбы с бедностью, а всего лишь показатель.

Нельзя, например, вылечить человека от гриппа, только измерив его температуру. Поэтому сам по себе метод способен содействовать преодолению нищеты лишь в случае, если на его основе будут применяться нужные «лекарства» — меры социальной поддержки, стимулы для здоровой и счастливой жизни, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект, предполагающий изменение минимального размера оплаты труда с 2021 года, одобрен правительством. Кроме того, в кабмине одобрили инициативу об изменении прожиточного минимума.
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Комментарии
Личный счет , Оксана Дмитриева , Николай Калмыков , Марк Гойхман , Минтруд , Госдума , Газета.Ru
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