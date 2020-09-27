Оценена новая методика расчёта МРОТ

Эксперты оценили новый подход к расчёту прожиточного минимума и МРОТ, который был предложен Минтрудом и назван революционным. Специалисты считают, что реального улучшения благосостояния россиян ждать не стоит.

Новый подход состоит в расчёте нового показателя как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Но дело в том, что специфика распределения граждан в РФ по уровню среднедушевых доходов и средней зарплаты крайне неравномерна и несправедлива, считает депутат Заксобрания Санкт-Петербурга, экс-министр труда Оксана Дмитриева . Сейчас в России примерно две трети населения получает зарплату ниже среднего, пишет «Газета.ru».

Очень большая доля высоких зарплат приходится на очень небольшое количество людей. Это следствие формирования двух полюсов — полюса богатых и полюса бедных, — аргументирует Дмитриева.

Поэтому установление МРОТ в процентах от медианного дохода приведёт к его занижению. И чем больше будет разрыв между высокими и низкими зарплатами, тем ниже будет это значение. Правильнее было бы, считает депутат, рассчитывать МРОТ от средней заработной платы.

Также Дмитриева не согласна с расчётом прожиточного минимума пенсионерам на уровне 86% от минимума, положенного трудоспособному человеку. Потребности пенсионера включают расходы на лекарства, уход, медицинскую помощь, что отнюдь не дешевле, чем для трудоспособного населения.

Член экспертного совета по эффективности управления и производительности труда при комитете ГД Николай Калмыков считает, что прожиточный минимум должен быть не цифрой «в головах у чиновников», а реальным минимумом, который будет отражать жизненные потребности человека.

Показатель среднедушевого дохода никак не отражает физиологические и жизненные потребности простого человека — у нас и так многие за чертой бедности, а вдруг новый кризис, тогда среднедушевой доход упадёт, но минимальные потребности не изменятся же, — аргументирует депутат.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман считает медианный подход честнее, но отмечает, что это не метод борьбы с бедностью, а всего лишь показатель.

Нельзя, например, вылечить человека от гриппа, только измерив его температуру. Поэтому сам по себе метод способен содействовать преодолению нищеты лишь в случае, если на его основе будут применяться нужные «лекарства» — меры социальной поддержки, стимулы для здоровой и счастливой жизни, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект, предполагающий изменение минимального размера оплаты труда с 2021 года, одобрен правительством. Кроме того, в кабмине одобрили инициативу об изменении прожиточного минимума.