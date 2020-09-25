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Россиянам грозят массовые увольнения весной 

Артём Кульша 25 минут назад
Весной 2021 года в России произойдет всплеск банкротств компаний и, как следствие, увольнений. Об этом экономист Виталий Калугин заявил «Ура.ру».
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По его словам, это произойдет, потому что в ближайшее время выяснится, что компании, которые взяли кредиты на льготных условиях, не выполнили условия для льготности, в результате чего им начислят проценты, после чего кончится мораторий на налоговые проверки, а к концу года отменят другие меры поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«И весной мы увидим всплеск увольнений и банкротств», — считает эксперт.

По его мнению, малый и средний бизнес и сфера услуг пострадают от этого в первую очередь, государство окажет безработному населению небольшую поддержку, но, вероятнее всего, не поможет бизнесу из-за дефицита бюджета, а также из-за того, что пострадают главным образом несистемообразующие предприятия.
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