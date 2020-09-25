Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах 

Министерство экономического развития России подготовило два прогноза развития страны до 2023 года. Как пишет «Коммерсант», из документов следует, что наемные работники неожиданно выиграли во время пандемии.
Газета отмечает, что прогнозы содержат взгляд министерства на последствия спада в экономике и меры по его предотвращению. В оба документа заложены примерно одинаковые цены на нефть, а основное их отличие — разное течение второй волны пандемии.
В базовом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 3,3 процента после обвала на 3,9 в 2020-м, в консервативном — на 2,5 процента.
«Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике», — подчеркнула газета.
В прошлом году доля оплаты труда в ВВП составляла 45,7 процента, валовая прибыль экономики в целом — 42,9 процента, налоги на производство и импорт — 11,4 процента. В 2020-м же, когда ВВП падал, доля оплаты труда побила рекорд и достигла 48,7 процента. Согласно прогнозам, в 2021-м этот показатель должен составить 47,8 процента, в 2022-2023 годах — 47,5 процента, то есть он будет серьезно превышать допандемический уровень.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 5,2 процента, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до 3,6 процента.