Власти рассказали о выигравших от пандемии россиянах 

Газета отмечает, что прогнозы содержат взгляд министерства на последствия спада в экономике и меры по его предотвращению. В оба документа заложены примерно одинаковые цены на нефть, а основное их отличие — разное течение второй волны пандемии.

В базовом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 3,3 процента после обвала на 3,9 в 2020-м, в консервативном — на 2,5 процента.

«Прогнозный расчет Минэкономики ВВП по источникам доходов демонстрирует парадокс с главным «относительно выигравшим» от пандемии в экономике», — подчеркнула газета.

В прошлом году доля оплаты труда в ВВП составляла 45,7 процента, валовая прибыль экономики в целом — 42,9 процента, налоги на производство и импорт — 11,4 процента. В 2020-м же, когда ВВП падал, доля оплаты труда побила рекорд и достигла 48,7 процента. Согласно прогнозам, в 2021-м этот показатель должен составить 47,8 процента, в 2022-2023 годах — 47,5 процента, то есть он будет серьезно превышать допандемический уровень.

Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 5,2 процента, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до 3,6 процента.