Падение национальной валюты несет в себе огромные риски.

Как рассказал аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский , то, что происходит с рублем сейчас, еще не является «настоящей девальвацией», сообщает KONKURENT.RU.

По мнению эксперта, серьезного падения рубля стоит ожидать уже в скором времени. Однако, Голубовский считает, что кроме потерь, этот процесс может принести в Россию и новые возможности.

Также аналитик заявил, что на данный момент курса рубля падает уже не из-за снижения цен на нефть, а из-за повторного роста заболеваемости коронавируса в странах Европы. При этом эксперт подчеркнул, что поводов для паники нет, и в скором времени рубль снова начнет завоевывать свои позиции. Аналитик полагает, что евро опустить до уровня в 91 руб. за единицу, а доллар не превысит стоимости в 76,5 руб.

Правда, на этом процесс обесценивания российской валюты, по мнении. Эксперта, не закончится. После небольшой стабилизации ситуации Россию ждет вторая волна девальвации. И вот она уже будет серьезной и настоящей, считает Голубовский.

По его прогнозам, уже в 2021 г. стоимость доллара может подняться выше 100 руб.

«Это случится, когда пойдет вторая волна девальвации. Причем настоящей девальвации, а не того, что мы сейчас за нее принимаем», — подчеркнул он.

При этом аналитик заверило, что шансы у экономики России все равно есть, даже несмотря на ее крах. Среди новых возможностей аналитик назвал привлечение иностранных инвестиций.

Случиться это может за счет дешевой рабочей силы россиян. При этом эксперт подчеркнул, что рабочая сила в России дешевеет и становится дешевле, чем в Китае.