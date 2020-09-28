Россияне забрали валюту из банков

Еще в июне и июле нынешнего года на счета крупнейших банков активно поступала валюта от розничных клиентов. Однако уже в августе ситуация довольно резко поменялась. Так, согласно данным Банка России , в последний месяц лета системно значимые кредитно-финансовые организации столкнулись с оттоком валюты со своих депозитов в общей сложности на 866,1 млн долларов.

По уточнению РИА "Новости", абсолютным лидером по этому показателю стал ВТБ , откуда вкладчики забрали аж 611,7 млн долларов. «Открытие» и Росбанк потеряли за месяц 44,9 и 43,8 млн долларов соответственно. Довольно крупные суммы россияне забрали также из Альфа-банка (42,5 млн долларов), «Юникредита» (40,4 млн), Россельхозбанка (32,3 млн), Райффайзенбанка (24,2 млн), Газпромбанке (18,2 млн) и МКБ (8,1 млн долларов).

Единственной кредитной организацией, которой за последний месяц лета удалось, наоборот, нарастить приток валюты, стал обновленный Сбер, привлекший на свои депозиты 60,6 млн долларов. Это, в принципе, довольно легко объяснимо — людьми старшего поколения, обладающими валютными накоплениями, этот банк воспринимается как наследие советского государства, вызывающее безоговорочное доверие практически на подсознательном уровне.

«А вот почему с оттоком валюты столкнулись все остальные системно значимые банки?», — поинтересовалась «СП» у экспертов.

— Не нужно забывать, что в августе начали понемногу открывать границы и запускать авиасообщение, так что граждане могли снимать невостребованную до этого момента на своих счетах валюту в том числе и для путешествий, — рассказал изданию главный аналитик банка «Солидарность» Александр Абрамов . — Но основная причина такого оттока заключается в том, что экономический смысл держать валютные средства на счетах отсутствует. Ставки по таким депозитам если еще не нулевые, то очень невысокие. Плюс свою роль играет еще и тот факт, что в следующем году власти собираются ввести на вклады свыше 1 миллиона рублей.

Третий момент — курс евро и доллара за последнее время заметно вырос. Если в начале 2020 года тот же доллар оценивался примерно в 62-64 рубля, то в августе курс был уже в районе 75 рублей. И статистика наблюдений говорит о том, что когда так происходит, граждане стремятся зафиксировать, так сказать, свою прибыль в рублях, если покупали валюту ранее по более низким курсам.

«СП»: — То есть за таким оттоком валюты с банковских депозитов никаких тревожных тенденций не просматривается? Граждане не бегут прятать деньги в чулки в ожидании новых кризисных потрясений?

— Общий объем валютных вкладов населения во всех российских банках составляет порядка 90 миллиардов долларов, так что речь идет по сути, об оттоке не более чем 1% от этой суммы. И каких-то далеко идущих выводов из подобной динамики я бы делать не стал.

«СП»: — А в перспективе можно ожидать, что эта тенденция приобретет какой-то тревожный вектор?

— Пять или шесть лет назад, когда объем валютных депозитов граждан был больше, а золотовалютные запасы страны — значительно меньше, чем сейчас, проблемы были весьма вероятны. Теперь же золотовалютные резервы Центробанка приближаются к 600 миллиардов долларов, что в полтора раза выше, чем во времена адаптации к плавающему курсу рубля, а внешние заимствования нашей экономики сократились на треть и оказались ниже объема национальных резервов.

Так что даже при усилении оттока валюты со счетов граждан в банках, резервов хватит с избытком, чтобы покрыть вероятный дефицит кредитно-финансовых ресурсов организаций. Какие-то колебания, конечно, допустимы, но их масштаб, я полагаю, вряд ли будет сравним с тем, что у нас происходило в этой сфере в 2014-2015 годах. В принципе, основной мотив снимать сейчас валюту со счетов заключается только в том, чтобы зафиксировать прибыль от курсовой переоценки. Потому что наш рубль выглядит достаточно недооцененным, так что, полагаю, в скором времени мы можем увидеть более крепкий курс, особенно с учетом неопределенности в отношении итогов президентских выборов в США, что может привести к углублению раскола внутри данной страны.

«СП»: — То есть рубль вряд ли упадет еще?

— Краткосрочная волатильность, конечно, возможна, однако в долгосрочной перспективе доллар упадет. Мы видим, что за несколько месяцев курс доллара по отношению к нашей национальной платежной единице поднялся на 10 рублей, но в то же время цены на нефть на мировом рынке росли. Понятно, что такое не может продолжаться бесконечно — рано или поздно мировая экономика выберется из ямы, а в этих условиях курс рубля на таких низких позициях оставаться долго не может. Каждый кризис мы наблюдаем одну и ту же повторяющуюся картину — рубль сначала обесценивается, а потом в очень большой степени эти потери отыгрывает.

«СП»: — Получается, если кто-то планирует, грубо говоря, сделать гешефт на разнице курса рубля и доллара, сейчас самое время?

— Да, сейчас или за несколько недель до выборов [президента США] — хорошее время для того, чтобы зафиксировать рублевую прибыль от покупки валюты. Хотя перед самыми выборами момент для этого будет уже не так благоприятен.

Впрочем, аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев полагает, что в складывающейся ситуации с оттоком валютных средств из банков все-таки есть определенные поводы для беспокойства. Во-первых, по его мнению, усиление тенденции к оттоку вкладов ставит под удар крайне важный для банков вопрос фондирования. Да, пока ситуация не является для них критичной, потому что организации могут кредитоваться у Банка России под вполне комфортные 4,25% годовых. Однако ситуация в любой момент может измениться, а если параллельно из банков начнут утекать средства с рублевых депозитов, это станет очень серьезным ударом по экономике.

Во-вторых, тут присутствует еще одна опасность, которая является актуальной уже для самих россиян.

— Нужно понимать, — пояснил свою точку зрения эксперт, — что вклады в евро уже практически нигде не принимают, а если и принимают, то, размещая их под отрицательную ставку, вводят дополнительные комиссии, пытаясь за счет этого компенсировать выпадающие доходы и покрыть расходы на обслуживание подобных счетов. С долларом ситуация лишь немногим лучше — ставка по таким депозитам составляет в среднем 0,25% годовых.

Естественно, люди стали активнее интересоваться альтернативными инструментами инвестирования, благо что и сами банки стали рекламировать и предлагать нечто подобное, пытаясь удержать клиентов. Тут и паевые фонды, и фонды коллективного инвестирования, и другие финансовые стратегии.

Понятно, что люди кинулись активно покупать, например, облигации и заниматься брокерской деятельностью. Результат налицо — просто зашкаливающее открытие брокерских счетов, только за неполный 2020 год их было открыто примерно столько же, сколько, пожалуй, за все предыдущие годы вместе взятые. Плюс еще только, наверное, ленивый не установил себе мобильное приложение для онлайн-торговли на бирже.

«СП»: — Ну и что же тут плохого?

— Само по себе это явление в принципе хорошее. В США, например, более 90% домохозяйств в качестве инструмента накопления средств используют не вклады и сберкнижки, как долго было принято в России, а торговлю акциями. Но у россиян очень невысокая финансовая грамотность в принципе, плюс у нас отсутствует как таковой институт финансовых консультантов. А люди, кинулись, как говорится, в этот омут с головой, не особо в этом разбираясь, просто насмотревшись красивых рекламных картинок или голливудских фильмов про успешных брокеров с Уолл-стрит, которые всегда ходят в элегантных костюмах при галстуках, сидя целый день перед мониторами, куют свои многомиллионные состояния.

Подражая им, россияне, не особо-то и думая, сидя в электричках или в автобусах, жмут в приложениях на смартфонах кнопки «купить» или «продать», а потом задаются вопросами — что это за вариационная маржа такая, и почему она списывается с их счетов, откуда у них нарисовался на счету отрицательный баланс акций. Но абсолютно наивно полагать, что, ничего не смысля в такой торговле, достаточно просто открыть брокерский счет, и тебе абсолютно на халяву попрут бешеные деньги.

Я думаю, что в конечном итоге многие из подавшихся в биржевую торговлю россиян понесут серьезные убытки или даже потеряют свои деньги, особенно если на рынке сейчас случится очередной обвал. И это будет очень обидно и горько.

Утешаться, по мнению эксперта, в данной ситуации можно только тем, что в конечном итоге граждане все же научатся использовать все эти биржевые инструменты инвестирования должным образом. Но сколько времени для этого потребуется и через какие тернии предстоит пройти людям на этом пути — вопрос остается открытым.