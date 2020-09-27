В России вырастут цены на газ и электричество

С июля 2021 года для россиян вновь вырастут тарифы на электроэнергию, газ, пассажирские железнодорожные перевозки.

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Как сообщает РЕН ТВ, с июля следующего года цена на газ для населения увеличится на 3 процента. Электроэнергия может подорожать на 5 процентов, с января 2021 года изменения могут коснуться пассажирских ж/д перевозок - предполагается, что стоимость возрастет на 3,7 процента.

Также должны вырасти тарифы грузовых железнодорожных перевозок и услуг в морских портах - повышение может составить 3,7% и 3,6%.