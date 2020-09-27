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Россиян вновь предупредили о росте цен на газ и электричество

Свободная пресса
1 час назад
С июля 2021 года для россиян вновь вырастут тарифы на электроэнергию, газ, пассажирские железнодорожные перевозки.
В России вырастут цены на газ и электричество
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает РЕН ТВ, с июля следующего года цена на газ для населения увеличится на 3 процента. Электроэнергия может подорожать на 5 процентов, с января 2021 года изменения могут коснуться пассажирских ж/д перевозок - предполагается, что стоимость возрастет на 3,7 процента.
Также должны вырасти тарифы грузовых железнодорожных перевозок и услуг в морских портах - повышение может составить 3,7% и 3,6%.
Ранее "СП" писала, что названы российские регионы с самыми большими затратами на услуги ЖКХ. Больше всего на коммунальные услуги тратят в Камчатском крае: в месяц жители платят более девяти тысяч рублей. В лидерах также Магаданская область (8760 рублей), Москва (7792 рублей) и Ненецкий автономный округ (7619 рублей).
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