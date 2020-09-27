Голосуют за доллар: В России предпочли западные акции

В августе объем торгов акциями иностранных эмитентов в России впервые превысил аналогичный показатель по ценным бумагам отечественных компаний. Эксперты считают, что это связано с приходом на биржу новых не слишком консервативных инвесторов, и предупреждают, что такой интерес может не только ударить по возможностям российских компаний привлекать средства с фондовых бирж, но и заметно усилить давление на курс рубля. В теории это может привести к появлению новых ограничений для неквалифицированных инвесторов.

Объем торгов акциями иностранных компаний на российском фондовом рынке в августе впервые превысил аналогичный показатель по российским компаниям и сразу — на 9%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

В первой половине сентября разрыв между этими показателями составил и вовсе 31%. И хотя, в целом, по данным ЦБ вложения в акции российских компаний все еще превышают инвестиции в американские ценные бумаги (127 млрд против 91 млрд рублей соответственно), интерес розничных инвесторов к зарубежным компаниям растет: аналогичное соотношение в первом квартале этого года составляло 88 млрд против 28 млрд рублей.

Опрошенные изданием эксперты рассказали, что такому изменению статистики поспособствовали сразу несколько факторов. Первый — мартовский обвал котировок российских компаний, после которого рынок восстанавливался гораздо медленнее американского. Так, в конце августа индекс S&P впервые превысил отметку в 3500 пунктов, прибавив 60% с марта, в то время как у российского рынка соответствующий показатель составил только 40%.

Вторая очень важная причина — приход рекордного числа розничных инвесторов на биржу.

С начала года число открытых в России счетов выросло на 2,6 млн штук — больше, чем за последние 10 лет. При этом новые инвесторы сразу сталкиваются с тем, что при торговле акциями зарубежных компаний выбор секторов для инвестиций гораздо больше, а значит, дает больше возможностей для персонализации инвестиционной стратегии.

Для сравнения, на Санкт-Петербургской бирже , где происходят торги ценными бумагами зарубежных эмитентов, инвесторам доступны акции более 1,4 тыс. компаний, в то время как на Московской бирже обращаются акции всего 200 российских компаний.

«Спрос на иностранные акции в последнее время был вызван не только волатильностью рубля, но и обвалом ставок по валютным вкладам», — добавил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Некоторые эксперты полагают, что перетекание денег частных инвесторов из России в западный сектор в перспективе может подорвать ликвидность отечественного фондового рынка. Проще говоря, рубли, на которые могли бы рассчитывать отечественные компании, торгующиеся на бирже (в первую очередь речь идет о небольших компаниях, нуждающихся в средствах для стремительного роста), будут переведены в доллары и вложены в ценные бумаги других стран.

высокий спрос на доллары будет и дальше давить на курс рубля и заставлять его падать еще сильнее. В этом случае велика вероятность того, что в отношении непрофессиональных инвесторов будут введены ограничения, которые, к примеру, запретят им покупать ценные бумаги западных компаний свыше определенных сумм или долей инвестпортфеля.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики по-разному оценили риск давления на курс рубля: Евгений Миронюк отметил, что большинство средств в западные активы пришло с вычищенных валютных депозитов и вкладов из-за обнуления их доходности.

«Я не думаю, что население покупает наличную валюту в массовом порядке именно для того, чтобы инвестировать на Санкт-Петербургской бирже в долларовые активы, — усомнилась замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. — Даже несмотря на рост объёмов торгов, в России инвестиции или торговлю на фондовом рынке осуществляет всего 6% населения, в то время как в США на фондовом рынке участвует почти 65% населения».

Эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Дмитрий Пучкарев тоже считает, что на данный момент спрос на доллары со стороны стремящихся купить иностранные акции частных инвесторов не настолько большой, чтобы оказывать серьезное давление на курс рубля. Но в будущем из-за притока физлиц на фондовый рынок ситуация может поменяться. Впрочем, Наталья Мильчакова не считает, что количество открытых в брокерских фирмах счетов будет и дальше расти теми же темпами.

«Этому мешают низкие реальные доходы населения, а также низкий аппетит к риску у значительной части населения. Поэтому не стоит ожидать большого спроса на доллары именно в связи с ростом доступности иностранных активов», — объясняет эксперт.

Ни один из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов не дал рекомендацию держать все средства брокерского счета в долларовых акциях даже несмотря на то, что у такой стратегии есть шанс неплохо заработать не только на росте котировок ценных бумаг, но и на разнице курсов валют, если рубль продолжит падать.

Наталья Мильчакова вообще не советует непрофессиональным инвесторам выходить на рынок западных акций. Даже несмотря на его более стремительный рост, серьезные обвалы там тоже нередко случаются. За примерами далеко ходить не надо:

в начале сентября всего за одну торговую сессию индекс NASDAQ рухнул почти на 5%, а S&P 500 — на 3,5%. Причем акции отдельных компаний подешевели гораздо сильнее: Apple — сразу на 7,9%, а Tesla — более чем на 9%.

«Только МосБиржа, только покупки акций за рубли и только по списку, рекомендованному ЦБ РФ для неквалифицированных инвесторов. А диверсифицировать вложения можно как раз наличной валютой. Или, может быть, подумать о российских еврооблигациях, номинированных в долларах», — сказала Наталья Мильчакова.

Другие эксперты оказались менее категоричны, но тоже отметили необходимость диверсификации портфеля, причем не только в плане акций, облигаций и валют, но и различных секторов экономики.

«Частному инвестору с точки зрения личного финансового планирования стоит разделять вложения, номинированные в рублях и валюте в пропорции от 1:1 до 1:2 в зависимости от горизонта инвестирования, суммы, инвестиционных возможностей, целей дальнейших трат», — советует Евгений Миронюк из «Фридом Финанс».

В качестве недооцененных акций на российском фондовом рынке Дмитрий Пучкарев из «БКС Брокер» отметил нефтегазовый сектор.

««Лукойла», «Газпром нефти», «Татнефти» неплохо скорректировались в последние дни под влиянием ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и на ожиданиях роста НДПИ. Локальную просадку можно использовать для формирования долгосрочных позиций. С учетом высокого дивидендного потенциала недорогими выглядят акции «Норникеля»», — считает эксперт.