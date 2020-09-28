Назван срок отмены роуминга с Белоруссией

"Есть все основания считать, что вопрос будет решен до конца этого года", — заявила Матвиенко в интервью "Российской газете".

Она добавила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией "дорожной карты" по отмене роуминга.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.

Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.