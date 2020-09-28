Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.90
$
77.75
90.60
91.00
Прогноз
28.09 – 05.10
$
74.30
87.97
Индексы и котировки Brent
42.31
+0.07 Золото
1862.45
–0.02 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.09
1.1629
–0.0234
14.09
1.1864
24.09
16.09
02.09

Матвиенко оценила сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией 

РИА Новости и ещё 1 30 минут назад
Назван срок отмены роуминга с Белоруссией
Фото: РИА Новости
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко полагает, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решен до конца года.

"Есть все основания считать, что вопрос будет решен до конца этого года", — заявила Матвиенко в интервью "Российской газете".

Она добавила, что профильные министерства сейчас активно работают над реализацией "дорожной карты" по отмене роуминга.
Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая "дорожная карта". Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота летом этого года сообщал, что министерства связи и информации РФ и Белоруссии обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю, соответствующая "дорожная карта" выполняется по графику.
Между тем Рапота 20 сентября заявил, что отраслевые ведомства Белоруссии и России обещали до конца года решить вопрос с отменой роуминга.
Видео дня. Как получить льготную ипотеку «Минус 3%»
Последние новости
Стали известны подробности гибели дочери Конкина Стали известны подробности гибели дочери Конкина Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26 Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , Валентина Матвиенко , Григорий Рапота , Совет Федерации , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России резко изменились цены на дачи
В России резко изменились цены на дачи
В Москве закрыли «Перекрестки» и «Магнолии»
В Москве закрыли «Перекрестки» и «Магнолии»
Немцы преградили Tesla путь в Европу
Немцы преградили Tesla путь в Европу
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
В Сети высмеяли возврат Россией 20 тонн рыбы в Латвию
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение