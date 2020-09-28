COVID-19 изменил отношение россиян к сбережениям

Распространение коронавирусной инфекции и связанный с этим финансовый и экономический кризис заставили часть жителей России пересмотреть свое отношение к сбережениям.

За последние полгода больше трети российских граждан — 36 процентов, стали откладывать меньше средств. Семь процентов россиян стали чаще и больше откладывать деньги на «черный день».

Согласно аналитикам сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании, более 40 процентов граждан делают долгосрочные накопления. По данным аналитиков, только 8 процентов делают постоянные вложения и строят финансовые планы на год или несколько лет. При этом, отмечают специалисты, цитирует которых газета «Ведомости», 54 процента российских граждан вообще не откладывают денег.

Эксперты отмечают, что 60 процентов населения РФ живет «от зарплаты до зарплаты», поэтому сбережений они сделать не могут.