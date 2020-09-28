Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.96
$
77.75
90.75
91.15
Прогноз
28.09 – 05.10
$
77.00
90.86
Индексы и котировки Brent
42.02
–0.14 Золото
1859.25
+0.11 РТС
1188.98
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
28.09
1.1628
–0.0236
14.09
1.1864
24.09
16.09
02.09

COVID–19 поменял отношение россиян к сбережениям 

Primpress 1 час назад
COVID-19 изменил отношение россиян к сбережениям
Фото: РИА Новости
Распространение коронавирусной инфекции и связанный с этим финансовый и экономический кризис заставили часть жителей России пересмотреть свое отношение к сбережениям.
За последние полгода больше трети российских граждан — 36 процентов, стали откладывать меньше средств. Семь процентов россиян стали чаще и больше откладывать деньги на «черный день».
Согласно аналитикам сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка в совместном исследовании, более 40 процентов граждан делают долгосрочные накопления. По данным аналитиков, только 8 процентов делают постоянные вложения и строят финансовые планы на год или несколько лет. При этом, отмечают специалисты, цитирует которых газета «Ведомости», 54 процента российских граждан вообще не откладывают денег.
Эксперты отмечают, что 60 процентов населения РФ живет «от зарплаты до зарплаты», поэтому сбережений они сделать не могут.
Видео дня. Пенсии и пособия можно будет получить только на карту «Мир»
Primpress: последние новости
«Только неработающим». В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч рублей «Только неработающим». В ПФР сказали, кто получит новую выплату в 10 тысяч рублей Эксперт рассказал, кто может рассчитывать на двойную пенсию Эксперт рассказал, кто может рассчитывать на двойную пенсию Новые требования к поверке бытовых счетчиков вступили в силу Новые требования к поверке бытовых счетчиков вступили в силу
Личный счет , НПФ Сбербанка , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие выплаты исчезнут в октябре
Какие выплаты исчезнут в октябре
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Сеть магазинов Стерлигова закрылась
Объяснено нежелание ЕС покупать вакцину у России
Объяснено нежелание ЕС покупать вакцину у России
Новый карантин: к чему готовиться бизнесу в России
Новый карантин: к чему готовиться бизнесу в России
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
00:26
Нетипичный тренд: что будет с ценами к концу года
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение