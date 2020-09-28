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Рост цены на подсолнечное масло установил новый рекорд

РИА "ФедералПресс"иещё 2
50 минут назад
Данные котировок стоимости подсолнечника и подсолнечного масла говорят про обновление рекордного максимума их стоимости в России. С конца лета стоимость подсолнечника увеличилась 35 процентов, а подсолнечного масла на 22 процента. В денежном выражении их рост дошел до уровня в 34 тысячи рублей и 71 тысячу за тонну соответственно.
Подсолнечное масло рекордно подорожало
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Аналитики объясняют это ослаблением рубля, плохими прогнозами по сбору нового урожая подсолнечника и активной торговлей на мировых рынках растительных масел.
По их заявлениям, в связи с сильным увеличением стоимости отечественного масла крупные игроки импортного рынка могут поменять поставщиков. По некоторым прогнозам, цены прошли свой максимум и «начинают отказываться», в этом время весь рынок ждет, что рост стоимости будет продолжаться ещё какое-то время, пишет «КоммерсантЪ».
Ранее «ФедералПресс» писал про возможность увеличения стоимости подсолнечного масла. Его причиной стало снижение сбора урожая подсолнуха.
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