Подсолнечное масло рекордно подорожало

Данные котировок стоимости подсолнечника и подсолнечного масла говорят про обновление рекордного максимума их стоимости в России. С конца лета стоимость подсолнечника увеличилась 35 процентов, а подсолнечного масла на 22 процента. В денежном выражении их рост дошел до уровня в 34 тысячи рублей и 71 тысячу за тонну соответственно.

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Аналитики объясняют это ослаблением рубля, плохими прогнозами по сбору нового урожая подсолнечника и активной торговлей на мировых рынках растительных масел.

По их заявлениям, в связи с сильным увеличением стоимости отечественного масла крупные игроки импортного рынка могут поменять поставщиков. По некоторым прогнозам, цены прошли свой максимум и «начинают отказываться», в этом время весь рынок ждет, что рост стоимости будет продолжаться ещё какое-то время, пишет «КоммерсантЪ».