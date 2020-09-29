Названа главная опасность кредитных карт

В наше время на рынке банковских услуг довольно много различных предложений по займам. Если у вас нет кредитной истории или вы просто еще очень молоды и неопытны, вам вряд ли дадут большую ссуду в банке. А вот кредитную карту шанс получить есть. Вариантов кредиток много: с комиссией на снятие наличных, с комиссией на переводы, со льготным периодом на два месяца или даже на несколько лет и так далее. Порой бывает тяжело устоять перед рекламой «легких» денег, а в результате может наступить самое настоящее разочарование в виде долговой ямы. «Вечерняя Москва» разобралась, как правильно использовать кредитные карты и на что обращать внимание при заключении договора.

Бытует мнение, что россияне погрязли в долгах и половина из них не знает, на что подписывается, да еще и пандемия играет роль. Как минимум по части кредиток это не так, о чем говорит статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по просроченным более чем на 30 дней платежам за период с июля 2019 по июль 2020 года. По сравнению с прошлым годом их количество снизилось с 10,1 до 9,1 процента. И до февраля текущего года показатель просрочки падал. Вырос он до 9,3 процента только во время жестких ограничений в марте и апреле, а затем снова стал падать.

Что же касается выдачи кредиток: если в январе–марте число выданных карт приближалось к миллиону единиц в месяц, то в апреле–мае данный показатель пошел на спад и не доходил даже до 500 тысяч в месяц, приблизившись к концу лета к 720 тысячам. По сравнению с августом 2019 года в августе 2020-го, например, в Москве выдали 44 281 кредитную карту, а годом ранее — 70 440.

Как следовало из заключения НБКИ, во-первых, сами банки придерживаются консервативной политики, предоставляя кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне. Но и часть людей не спешила выходить на доковидный уровень кредитной активности, стремясь не увеличивать долговую нагрузку.

И, надо сказать, кредитные карты за последние годы тоже изменились. Теперь они стали возможностью делать свои траты более осознанными и даже где-то экономить. Например, у нескольких банков есть предложения карт с длительным беспроцентным льготным периодом — 100–120 дней. И это, пожалуй, одна из самых привлекательных опций. Вы пользуетесь деньгами банка без процентов, по графику платежей пополняя карту, а потом вносите на нее всю оставшуюся сумму и можете даже на следующий день ее снова снять.

Подробнее об опасностях кредиток

Но надо понимать одну вещь. Кредитная карта — это не потребительский кредит со стабильно фиксированной ставкой. Если вы либо просрочите обязательный платеж, либо не успеете погасить долг в рамках льготного периода ((грейс-периода), все преимущества беспроцентного пользования чужими деньгами сойдут на нет. А там может быть начислено и 30 процентов годовых, как правило, за безналичные операции, и 50 процентов за снятые деньги в банкоматах.

Заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров советует при заключении договора на оформление кредитной карты в первую очередь обращать внимание на проценты по кредиту и срок беспроцентного периода. Он есть практически везде.

— Где-то грейс-период может составлять 50 дней. Это очень важно. И третий момент — дополнительные условия в виде всяких страховок на просрочку задолженности. Лимиты по кредиткам не такие большие, чтобы их нельзя было закрыть в рамках текущих денег. Также могут предложить застраховать хищения с банковских карт. Но мне кажется, лучше самому за этим следить, потому как эти комиссии достаточно высокие, — рассказал эксперт.

Правильное использование

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов объясняет, что кредитная карта — это всегда продукт с повышенным процентом.

— Кредитки нужно использовать в какие-то очень короткие сроки, в грейс-периоды, когда они беспроцентные. Это не равно потребкредитованию и долгосрочному вливанию ликвидности, как говорят экономисты. Грейс-период предназначен не для того, чтобы снизить расходы на обслуживание кредита в дальнейшем, а как раз для того, чтобы этот кредит погасить. Многие у нас этого не понимают и воспринимают данную функцию как снижение долговой нагрузки в будущем. На самом деле она была предназначена для того, чтобы картами пользоваться правильно, не неся дополнительных трат, — отмечает финансист.

То есть, по словам Шабанова, если вам нужны деньги на день–два, может, на недели две, в этом случае кредитные карты очень хороши, потому что они всегда под рукой и часто не требуют дополнительных согласований с банком. Однако для правильного их использования нужно быть финансово грамотными.

— У нас в голове все смешано. Вместо кредиток пользуемся услугами микрофинансовых организаций и зачастую из-за этого получаем те проблемы, которые имеем, и наоборот, — констатировал эксперт.

Как заработать на заемных деньгах?

Как считает Сергей Макаров, кредитные карты могут быть очень выгодным продуктом, если соблюсти следующие условия: не расходовать денег больше, чем есть на карте, и погашать задолженность только в грейс-периоды. Можно даже и заработать немного на кешбеках.

— Есть вариант для тех, кто финансово грамотен и дисциплинирован: использовать связку дебетовой карты с начислением процентов на остаток с кредитной. Таким образом, вы тратите деньги с кредитной карты, а на своей их держите. Затем, когда приходит зарплата, погашаете долг, — предлагает экономист.

Идея вполне выгодная. Потому что при определенных условиях можно себе в месяц возвращать несколько тысяч рублей в зависимости от банка, ведь платить за кредитку в год нужно гораздо меньше. Здесь, правда, всегда нужно внимательно читать условия. Где-то недостаточно на карточке только хранить деньги — какую-то сумму все равно придется потратить. Тем не менее чем больше денег у вас на ней лежит, тем больше вы их сможете вернуть. Главное, чтобы подобные схемы не стали первым шагом к оформлению второй, третьей кредитки, потому как такая политика как раз и приводит к большим долгам, предупреждает Макаров.

Эксперты не видят подвоха в беспроцентных периодах. Другое дело, что все так называемые скрытые условия и страховки как раз могут дать о себе знать, если вы не погасите задолженность в рамках льготного времени.

В целом кредитные карты вовсе не являются чем-то побочным. На каком-то этапе жизни они могут даже сыграть для вас очень хорошую роль. Но в идеале лучше обходиться без любых кредитных продуктов, не занимая ни у кого больше, чем сможете вернуть.