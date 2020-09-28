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Путин поручил отменить бедность 

Артём Кульша 29 минут назад
Президент России Путин поручил отменить бедность. Об этом сообщает «Свободная пресса».
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Путин в ходе встречи с членами Совета Федерации назвал недопустимыми и противоречащими Конституции заработные платы ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Тогда же он внес в Государственную думу проект закона, в котором обязанность обеспечивать гарантии МРОТ не менее прожиточного минимума в целом по стране возлагается на правительство.

«Хорошо, что государство выражает заинтересованность в решении этой острой проблемы», — прокомментировал сегодня преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХиГС Сергей Маргулис.

При этом он высказал мнение, что едва ли ситуация изменится кардинально, так как заставить работодателей платить зарплату выше МРОТ гражданам, которые работают полный день по Трудовому кодексу (ТК), — это максимум, что государство в состоянии сделать без внесения в законодательство изменений, которые не отвечают интересам самих граждан.
В пример Маргулис привел ограничение или запрещение выгодной многим работы на неполную ставку и по договору гражданско-правового характера (ГПХ).
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Личный счет , Видео , Госдума , Совет Федерации , РАНХиГС
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