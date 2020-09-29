С богатых россиян захотели собирать больше налогов

Поднятие ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает от пяти миллионов рублей в год, является хоть и своевременной, но всё же недостаточной мерой, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

По мнению законотворца, Россия может себе позволить существенно повысить налог на богатых вплоть до 30%. Так, например, в Европе эта ставка может доходить и до 70%. Это во многом объясняет высокий уровень жизни большинства тамошних граждан, считает Катасонов.

В России же даже уровень налогообложения в 15%, как полагает депутат, не отвечает современным вызовам времени. При этом, есть и обратная проблема: люди, которые получают ниже прожиточного минимума, продолжают платить налоги, хотя, по мнению парламентария, они должны быть полностью от них освобождены.