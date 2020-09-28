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Курс евро превысил отметку января 2016 года 

Вероника Полынина 47 минут назад
Курс евро преодолел отметку в 92 рубля впервые с января 2016 года, передает ТАСС.
В ходе торгов на Московской бирже евро поднялся на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и к 16.28 мск стоил 92,0275 рубля.
Утром в понедельник, как писал «Рамблер», доллар на Московской бирже подорожал до 79 рублей впервые с 2 апреля. В течение торгового дня российская валюта немного отыграла падение: к 16:35 мск курс доллара достигал 78,85 рубля.
Аналитики связывают сегодняшнее снижение российской валюты с первой реакцией рынка на начало вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.
Кроме того, рынки продолжает трясти в ожидании второй волны коронавируса. По мнению аналитика ГК «ФИНАМ» Анны Зайцевой, в случае выхода ситуации с пандемией из-под контроля и введения повторных локдаунов в ключевых экономиках доллар может стоить 80 рублей и выше, а евро — выше 92 рублей.
Личный счет , Видео , Анна Зайцева , Московская биржа , ИТАР-ТАСС
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