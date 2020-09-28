Курс евро превысил отметку января 2016 года 

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Курс евро преодолел отметку в 92 рубля впервые с января 2016 года, передает ТАСС.

В ходе торгов на Московской бирже евро поднялся на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и к 16.28 мск стоил 92,0275 рубля.

Утром в понедельник, как писал «Рамблер», доллар на Московской бирже подорожал до 79 рублей впервые с 2 апреля. В течение торгового дня российская валюта немного отыграла падение: к 16:35 мск курс доллара достигал 78,85 рубля.

Аналитики связывают сегодняшнее снижение российской валюты с первой реакцией рынка на начало вооруженного противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.