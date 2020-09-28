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ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир» 

РИА Новости и ещё 16 1 час назад
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты «Мир»
Фото: РИА Новости
Перевод пенсий россиян на карту "Мир" продлен до конца года, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Первоначально предполагалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту завершиться до 1 июля этого года, однако впоследствии этот период продлили до 1 октября.
Бакина подчеркнула, что большая часть пенсионеров уже использует карту, но остаются и те, кто пока ее не получил.

"Мы полагаем, что этого времени достаточно и банки смогут выполнить все свои обязательства", — отметила директор департамента.

Бакина добавила, что сохраниться возможность получать пенсии любым удобным для россиян способом.
Видео дня. Пенсии и пособия можно будет получить только на карту «Мир»
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