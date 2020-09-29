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Просроченные долги россиян превысили 1 трлн рублей 

ТАСС и ещё 5 56 минут назад
Просроченные долги россиян превысили 1 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем в тот же период годом ранее и на 5,3% больше, чем в предыдущем месяце. Последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн руб. в ноябре 2016 года, следует из материалов ЦБ.
Доля просрочки в общем объеме задолженности физлиц на 1 сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в предыдущем месяце. На конец ноября 2016 года доля просроченных долгов составляла 9,7% от всего объема ссуд.
На 1 сентября 2020 года объем кредитной задолженности физлиц составлял 18,8 трлн рублей, увеличившись на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем и на 13% в годовом выражении.
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Личный счет , Экономика , Центральный банк России
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