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Минэкономразвития предложило обучать безработных ведению бизнеса 

News.ru и ещё 1 40 минут назад
Безработных россиян решили сделать бизнесменами
Фото: РИА Новости
Потерявших работу граждан России будут обучать правилам построения собственного дела, следует из паспорта федерального проекта «Вовлечение в предпринимательство».
Как пояснили в департаменте инвестиционного развития ведомства, после прохождения обучения безработные смогут открыть своё дело, получив пособие на эти цели, а также воспользоваться сопровождением специалистов, пишут «Известия».
Согласно проекту «Вовлечение в предпринимательство», к 2024 году бывшие безработные откроют как минимум 1,2 тысяч новых дел. Обучение по программе будет бесплатным и пройдёт на базе центров «Мой бизнес», пилотные курсы запустят в 15 субъектах РФ, в том числе, в Смоленской и Владимирской областях, Краснодарском крае, Калининграде, Пермском крае, Чувашии, но, возможно, в дальнейшем действие проекта распространится на всю Россию.

«Граждане, прошедшие обучение, смогут открыть своё дело, получить от центров занятости населения пособие на старт бизнеса, а также помощь от центров «Мой Бизнес» в регистрации и дальнейшее сопровождение», — рассказала директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития Инна Дадаян.

Кроме того, пройти обучение смогут и начинающие предприниматели. Также проект подразумевает проведение мероприятий, направленных на выявление предпринимательских способностей и вовлечение в эту деятельность лиц, имеющих потенциал и мотивацию к созданию собственного бизнеса.
Планируется, что к 2024 году онлайн и очно такими услугами должна воспользоваться 771 тысяча россиян.
По данным Росстата, в августе 2020 года число безработных в России достигло 4,8 млн человек или 6,4% от рабочей силы, что является рекордным показателем с марта 2012 года (6,5%). Ситуация связана с пандемией коронавируса, за время которой число безработных выросло на 36%, или на 1,25 млн человек.
Как писал NEWS.ru ранее, антикризисные пособия по безработице гражданам с детьми считает необходимым увеличить и выплачивать на постоянной основе Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Инициатива по продлению выплаты пособий содержится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы.
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Личный счет , Экономика , Минэкономразвития , газета "Известия"
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