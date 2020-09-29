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Как не остаться нищим в кризис, рассказал Делягин 

Deita.ru 1 час назад
Экономист рассказал, как не остаться нищим в кризис
Фото: ТАСС
С учётом имеющихся на данный момент тенденций что в мировой, что в российской экономике, особых сомнений по поводу необратимости серьёзного кризиса в обозримом будущем нет, считает известный экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «День ТВ».
Шансов выйти из будущей финансовой катастрофы с хорошим достатком не так много, но они всё же есть, отмечает специалист. Чтобы не остаться нищим в кризис и по его итогам, по мнению Делягина, нужно придерживаться всего нескольких элементарных правил.
Первое, что нужно сделать в условиях надвигающихся экономических проблем — это постараться избавиться от всех долгов и особенно от банковских кредитов. Выживать в кризис сложно, а выживать в ситуации, когда часть своего и так весьма ограниченного дохода нужно кому-то отдавать — сложно вдвойне. Поэтому озаботиться освобождением себя от долговой нагрузки нужно заранее.
Второе, о чём нужно подумать — это нахождение пассивного, пусть и небольшого, но хотя бы стабильного дохода. Имеется в виду работа на самого себя, которую можно делать из дома, ни от кого при этом не зависев. Если получится найти такое занятие, значит, появится возможность выживать в периоды, когда придётся уйти с основной работы.
Третья рекомендация заключается в том, чтобы начать осваивать нужную в кризисное время специальность. Благорастворённое время финансового изобилия, в котором все жили ещё совсем недавно, подошло к концу, а поэтому множество избыточных профессий стали просто ненужными. Сейчас надо заниматься тем, в чём люди действительно нуждаются по-настоящему, а вот с удовлетворением всех надуманных потребностей лучше пока повременить.
Следуя этим рекомендациям, как считает Делягин, у человека будут деньги даже в условиях кризиса.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Делягин , РИА "Дейта"
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