Экономист рассказал, как не остаться нищим в кризис

С учётом имеющихся на данный момент тенденций что в мировой, что в российской экономике, особых сомнений по поводу необратимости серьёзного кризиса в обозримом будущем нет, считает известный экономист Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «День ТВ».

Шансов выйти из будущей финансовой катастрофы с хорошим достатком не так много, но они всё же есть, отмечает специалист. Чтобы не остаться нищим в кризис и по его итогам, по мнению Делягина, нужно придерживаться всего нескольких элементарных правил.

Первое, что нужно сделать в условиях надвигающихся экономических проблем — это постараться избавиться от всех долгов и особенно от банковских кредитов. Выживать в кризис сложно, а выживать в ситуации, когда часть своего и так весьма ограниченного дохода нужно кому-то отдавать — сложно вдвойне. Поэтому озаботиться освобождением себя от долговой нагрузки нужно заранее.

Второе, о чём нужно подумать — это нахождение пассивного, пусть и небольшого, но хотя бы стабильного дохода. Имеется в виду работа на самого себя, которую можно делать из дома, ни от кого при этом не зависев. Если получится найти такое занятие, значит, появится возможность выживать в периоды, когда придётся уйти с основной работы.

Третья рекомендация заключается в том, чтобы начать осваивать нужную в кризисное время специальность. Благорастворённое время финансового изобилия, в котором все жили ещё совсем недавно, подошло к концу, а поэтому множество избыточных профессий стали просто ненужными. Сейчас надо заниматься тем, в чём люди действительно нуждаются по-настоящему, а вот с удовлетворением всех надуманных потребностей лучше пока повременить.

Следуя этим рекомендациям, как считает Делягин, у человека будут деньги даже в условиях кризиса.