Две трети россиян не дождались помощи от государства

В период самоизоляции какой-то помощи от государства дождались около трети (34 процента) россиян, хотя 75 процентов уверены, что именно власти и соцслужбы должны были предоставить поддержку. Такие результаты следуют из опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ , пишет РБК.

Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

При этом 55 процентов считают, что помощь должны оказывать родные и близкие, а 45 процентов утверждают, что получили ее. На благотворительные и общественные организации надеются 30 процентов, но увидели помощь только 14 процентов.

Попросить помощи у государства готовы 34 процента респондентов, у соседей — 27 процентов, у волонтеров — 20 процентов, у общественных организаций — 7 процентов, у благотворительных фондов — 6 процентов, у церкви или религиозной общины — 5 процентов, а у национальной общины — 3 процента.

По сравнению с аналогичным опросом в апреле доля тех, кто считает, что ему не к кому обратиться за помощью, сократилась с девяти процентов до одного. Больше всего увеличился процент граждан, готовых попросить помощью у соседей и коллег.

В рамках исследования проведены 2018 телефонных интервью. Период исследования — с 10 по 28 августа. Согласно математической модели, его погрешность не превышает 2,5 процента.