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Россияне массово захотели погасить ипотеку досрочно 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне массово захотели погасить ипотеку досрочно
Фото: ТАСС
Более 60 процентов россиян, ранее оформивших ипотечные кредиты, планируют погасить их досрочно. В среднем заемщики хотят рассчитываться с банками в два раза быстрее срока, установленного кредитным договором, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного Райффайзенбанком.
Как выяснили аналитики, ипотечники массово хотят гасить кредиты раньше срока — таких 61 процент. Еще 29 процентов пока не задумывались о досрочном погашении. Всего 10 процентов уверены, что не будут выплачивать ипотеку досрочно.
Чаще всего кредит на покупку жилья в России берут на 15 лет (23 процента опрошенных назвали такой срок), на 10 лет его оформляют 22 процента граждан, на 20 лет — 18 процентов. Большинство заемщиков (41 процент) планируют закрыть ипотеку за пять лет, за год — 12 процентов респондентов.
Ранее стало известно, что возможность оформления ипотеки исключают для себя 62 процента россиян. 20 процентов допускают, что в будущем возьмут кредит на покупку жилья, 16 процентов выплачивают или уже выплатили его.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Райффайзенбанк Австрия , РБК
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