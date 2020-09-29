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В списке богатейших россиян сменился лидер 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В списке богатейших россиян сменился лидер
Фото: ТАСС
Совладелец НЛМК Владимир Лисин занял первую строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes. Об этом свидетельствуют данные Forbes Real Time.
По данным издания, Владимир Лисин, чье состояние оценивается в $22,6 млрд, потеснил в рейтинге главу «Норникеля» Владимира Потанина ($22,3 млрд). Это произошло благодаря стабильному росту акций Новолипецкого металлургического комбината. Год назад они торговались по 143,58 рубля за штуку, а 28 сентября их цена достигла 171,6 рубля.
При этом доходы «конкурентов» Лисина в списке миллиардеров упали. Так, на акции «Норникеля» негативно повлияло грядущее повышение налога на добычу полезных ископаемых. Также вслед за золотом упали в цене акции крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс», что сказалось на доходах сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.
Керимов замыкает тройку лидеров рейтинга. Его состояние оценивается в $21 млрд, отмечает Forbes.
Как сообщал «Рамблер», ранее было предложено повысить ставку НДФЛ с 13% до 15% для жителей РФ, зарабатывающих 2-3 миллиона в год.
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Комментарии
Личный счет , Сулейман Керимов , Владимир Лисин , Владимир Потанин , Новолипецкий металлургический комбинат , Норникель , Forbes
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