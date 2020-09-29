Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
79.50
$
79.39
92.90
92.80
Прогноз
05.10 – 12.10
$
77.09
89.88
Индексы и котировки Brent
42.61
–0.07 Золото
1881.88
–0.07 РТС
1166.86
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
29.09
1.1669
–0.0195
14.09
1.1864
25.09
17.09
03.09

Выплаты на детей: кто получит больше 

Мария Иванова 1 час назад
Выплаты на детей: кто получит больше
Фото: Рамблер
В 2021 году выплаты части малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет увеличат почти на 95 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказывал, что семьи в рамках этой программы должны получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.
В Министерстве труда рассказали, что на программу в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают родители более чем 3,8 миллиона детей.
В 2020-м размер ежемесячной выплаты для некоторых семей вырастет до регионального прожиточного минимума на ребенка.
Повышенные пособия получат семьи, в которых среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума даже после выплаты обычных пособий (обычное пособие равняется половине регионального прожиточного минимума на ребенка).
Видео дня. Эксперт рассказал, почему рубль сдает позиции
Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелый случай: Америке запретят покупать нефть у России?
Тяжелый случай: Америке запретят покупать нефть у России?
В России резко изменились цены на дачи
В России резко изменились цены на дачи
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Саудовская Аравия ударила по экономике Турции
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Доллар преодолел психологическую отметку
01:13
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Компании
Курс евро превысил отметку января 2016 года
02:03
Курс евро превысил отметку января 2016 года
Личный счет
Турции стал выгоден отказ от российского газа
03:19
Турции стал выгоден отказ от российского газа
Компании
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
00:14
Запад создает коалицию против «Северного потока-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение