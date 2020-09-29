Выплаты на детей: кто получит больше 

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В 2021 году выплаты части малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет увеличат почти на 95 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как писал «Рамблер», с 2020 года такие выплаты назначаются малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказывал, что семьи в рамках этой программы должны получать около пяти тысяч рублей на каждого ребенка.

Министерстве труда рассказали, что на программу в бюджетах всех уровней предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают родители более чем 3,8 миллиона детей.

В 2020-м размер ежемесячной выплаты для некоторых семей вырастет до регионального прожиточного минимума на ребенка.

Повышенные пособия получат семьи, в которых среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума даже после выплаты обычных пособий (обычное пособие равняется половине регионального прожиточного минимума на ребенка).